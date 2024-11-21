لا يوجد له علاج.. ما هو المرض الذي يعاني منه بيكهام؟

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ومع انخفاض درجات الحرارة، يعاني المصابون، بما في ذلك مالك إنتر ميامي الأميركي، من انزعاج متزايد بسبب الجلد الجاف والمتهيج.وأوضح كيف أن الطقس البارد يؤدي إلى تفاقم أعراض المرض، ويشير الخبراء إلى أنه في حين لا يوجد سبب واحد لالتهاب الجلد التأتبي، فإن الاستعداد الوراثي وتشوهات الجهاز المناعي والعوامل البيئة تلعب دورا مهما.وأكدت التقارير أنه لا يوجد علاج نهائي لالتهاب الجلد التأتبي حاليا، ولكن هناك علاجات يمكن أن تساعد في السيطرة على النوبات وتحسين نوعية الحياة، ويوصي الأطباء بخطوات عملية مثل استخدام الكمادات الباردة لتخفيف الحكة، ووضع مرطبات تحتوي على مكونات مثل المنثول أو البوليدوكانول لتهدئة الجلد. (العربية)