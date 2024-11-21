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صحة
لا يوجد له علاج.. ما هو المرض الذي يعاني منه بيكهام؟
Lebanon 24
21-11-2024
|
09:29
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شارك النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، معاناته من التهاب الجلد التأتبي، وهو حالة جلدية مزمنة تؤدي إلى الحكة الشديدة، وغالبا ما تؤدي الأشهر الأكثر برودة إلى زيادة الأعراض.
ومع انخفاض درجات الحرارة، يعاني المصابون، بما في ذلك مالك إنتر ميامي الأميركي، من انزعاج متزايد بسبب الجلد الجاف والمتهيج.
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وأوضح كيف أن الطقس البارد يؤدي إلى تفاقم أعراض المرض، ويشير الخبراء إلى أنه في حين لا يوجد سبب واحد لالتهاب الجلد التأتبي، فإن الاستعداد الوراثي وتشوهات الجهاز المناعي والعوامل البيئة تلعب دورا مهما.
وأكدت التقارير أنه لا يوجد علاج نهائي لالتهاب الجلد التأتبي حاليا، ولكن هناك علاجات يمكن أن تساعد في السيطرة على النوبات وتحسين نوعية الحياة، ويوصي الأطباء بخطوات عملية مثل استخدام الكمادات الباردة لتخفيف الحكة، ووضع مرطبات تحتوي على مكونات مثل المنثول أو البوليدوكانول لتهدئة الجلد. (العربية)
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