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رياضة

لاعب الدوري الإنكليزي يتحول إلى قاتل وتاجر مخدرات.. من هو؟!

Lebanon 24
21-11-2024 | 10:30
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بعدما تحوّل إلى تجارة المخدرات، حكم على كوسو دارامي، لاعب كرة القدم المحترف سابقا، بالسجن لأكثر من 4 سنوات بعد طعن مراهق في عملية سطو وصفت بـ "الوحشية".

هذا اللاعب الذي تعاقد معه نادي سوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز تسبب عندما كان عمره 16 عاما، في إصابة روني إيفانز البالغ من العمر 19 عاما بالشلل وإصابات غيرت حياته. وعندما بلغ الـ 25 عاما، قام بطعن إيفانز في ساقه وسرق سلسلة رقبته وسواره في عملية سطو وقعت في وقت متأخر من الليل.
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وقال دارامي، الذي قارن نفسه ذات مرة بنيمار وكريستيانو رونالدو، إنه تحول إلى حياة الجريمة بعد أن تخلى عنه سوانزي لأنه شعر وكأنه "فشل" في مساعدة شريكته وطفلهما حديث الولادة.

وأضافت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه تحول إلى الاتجار بالهيروين والكوكايين.

وأفادت إحدى المحاكم أن الرجل، وهو أب لطفل واحد من كارديف، أخطأ شريانا في ساق إيفانز بمقدار ملليمترات عندما طعنه.

وقد عانى الشاب من ألم لا يوصف بعد أن تعرض لقطع عصبين في الهجوم، بينما اعترف دارامي بالسرقة وحيازة سكين.

وفي محكمة بورتسموث كراون حكم على دارامي بالسجن لمدة 4 سنوات و4 أشهر.
وكان دارامي أحد أبرز المواهب التي راهن عليها سوانزي، إذ حصل على عقد احترافي لمدة عامين في سن الثامنة عشرة، لكن حياته انقلبت بعدما انتهى عقده، وشعر اللاعب السابق بأنه فشل في ما اعتبره جزءا من دوره داخل الأسرة، لأنه واجه صعوبة في التكيف مع ذلك، ثم اتجه إلى تجارة المخدرات. (العربية)

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