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رياضة

مفاجأة.. ميسي يعود إلى برشلونة في هذا اليوم!

Lebanon 24
21-11-2024 | 14:00
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سيعود الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي الأميركي، إلى برشلونة يوم الجمعة، لحضور حفل ناديه السابق، الذي سيقام بمناسبة مرور 125 عامًا على تأسيس النادي، على الرغم من الأنباء التي تشير إلى أن علاقته بالرئيس جوان لابورتا قد انهارت.
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وذكرت إذاعة "راديو كتالونيا"، أن ميسي سيكون حاضراً في الحفل الذي سيقام في مسرح "غران تياتر ديل ليسيو"، والذي وسينعقد بمناسبة بمرور 125 عامًا على تأسيس برشلونة، ومن المقرر أن يلعب النجم الأرجنتيني دورًا مهمًا في الاحتفال.

وأضاف التقرير: يتطلع لابورتا إلى وضع الخلافات مع ميسي جانباً وأرسل دعوة شخصية إليه لحضور الحفل الذي تم توجيه الدعوة فيه للعديد من أساطير النادي، أمثال تشافي هرنانديز وأندريس إنييستا وبيب غوارديولا وغيرهم.
 
ورحل ميسي عن برشلونة صيف 2021 وانضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن ينضم إلى النادي الأميركي، قائلاً إن هناك أناساً في إدارة النادي الإسباني لا يرغبون بعودته، وهم نفسهم الذين دفعوه للخروج قبل عامين في مشهد سبب له وعائلته "جرحاً" لم يلتئم حتى الآن. (العربية)
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