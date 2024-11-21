Advertisement

رياضة

أزمة في صفوف النصر السعودي.. من سيغيب عن مواجهة القادسية؟

Lebanon 24
21-11-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1281825-638678145670575537.jpg
Doc-P-1281825-638678145670575537.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تأكد غياب أحد أهم لاعبي النصر السعودي قبل مباراته مع القادسية الجمعة ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2024-25.

ووفقًا لما أورده الصحفي السعودي، عبد العزيز العصيمي، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، فإن المدافع الإسباني إيمريك لابورت لن يخوض لقاء القادسية، بعد أن اضطر لمغادرة المملكة العربية السعودية؛ للوقوف إلى جانب عائلته في ظل معاناة والده من أزمة صحية قوية.
Advertisement

وأبدت جماهير نادي النصر السعودي عبر منصات التواصل الاجتماعي حزنها لغياب اللاعب عن مباراة القادسية، التي تُعتبر هامة في مشوار المنافسة على لقب دوري روشن خلال الموسم الحالي. (winwin)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:54 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2024-11-21
10:30 | 2024-11-21
09:29 | 2024-11-21
09:00 | 2024-11-21
06:13 | 2024-11-21
03:00 | 2024-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24