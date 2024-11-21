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رياضة
أزمة في صفوف النصر السعودي.. من سيغيب عن مواجهة القادسية؟
Lebanon 24
21-11-2024
|
16:00
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تأكد غياب أحد أهم لاعبي النصر السعودي قبل مباراته مع القادسية الجمعة ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2024-25.
ووفقًا لما أورده الصحفي السعودي، عبد العزيز العصيمي، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، فإن المدافع الإسباني إيمريك لابورت لن يخوض لقاء القادسية، بعد أن اضطر لمغادرة المملكة العربية السعودية؛ للوقوف إلى جانب عائلته في ظل معاناة والده من أزمة صحية قوية.
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وأبدت جماهير نادي النصر السعودي عبر منصات التواصل الاجتماعي حزنها لغياب اللاعب عن مباراة القادسية، التي تُعتبر هامة في مشوار المنافسة على لقب دوري روشن خلال الموسم الحالي. (winwin)
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