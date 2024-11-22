شراكة غوارديولا - السيتي.. مستمرة

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وسط فترة حرجة يمرّ فيها النادي بعد تلقيه الخسائر تواليا، أعلن مانشستر سيتي الإنكليزي في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الخميس عن تمديد عقد مدربه الإسباني بيب غوارديولا لعامين.ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز حالياً بفارق خمس نقاط عن ليفربول المتصدر.وذكر سيتي في بيانه: "غوارديولا وقّع على عقد جديد مع مانشستر سيتي لمدة عامين".مدّد المدرب الإسباني بيب غوارديولا عقده مع مانشستر سيتي بطل إنكلترا لموسمين إضافيين، وفقا لما أعلنه النادي الخميس.وينتهي العقد السابق لغوارديولا (53 عاماً) في 1 تموز 2025، لكنّ الاتفاق الجديد يقضي ببقائه حتى 2027.وتولى غوارديولا تدريب سيتي منذ العام 2016 وقاده إلى لقب الدوري الإنكليزي ست مرات، من بينها لقب الدوري في آخر أربعة مواسم، وهو رقم قياسي إنكليزي.وقاد غوارديولا سيتي إلى ثلاثية الدوري وكأس إنكلترا ودوري أبطال أوروبا في عام 2023، في حين فاز النادي أيضاً بكأس الرابطة لأربعة أعوام متتالية بين عامي 2018 و2021.وقال غوارديولا الذي سبق له أن حصد العديد من الألقاب كلاعب ومدرب في برشلونة الإسباني قبل أن يتولى تدريب العملاق الألماني بايرن ميونيخ: "مانشستر سيتي يعني الكثير بالنسبة لي. هذا هو موسمي التاسع هنا، لقد عشنا العديد من الأوقات الرائعة معاً".وتابع: "لدي شعور خاص حقاً تجاه هذا النادي. ولهذا السبب أنا سعيد جداً بالبقاء لموسمين آخرين".وأضاف: "أشكر الجميع على استمرارهم في الثقة بي ودعمي، المالك، والرئيس خلدون المبارك، وفيران سوريانو، وتيكسي بيغيريستين، واللاعبين، وبالطبع الجماهير... كل من يرتبط بمانشستر سيتي".وأردف غوارديولا "لقد كان شرفاً ومتعة وامتيازاً دائماً أن أكون هنا، لقد قلت ذلك عدة مرات من قبل، لكن لدي كل ما قد يتمنى أي مدرب أن يكون لديه، وأنا أقدر ذلك كثيراً، آمل الآن أن نتمكن من إضافة المزيد من الألقاب إلى تلك التي فزنا بها بالفعل، سيكون هذا هو تركيزي". (بي إن سبورتس)