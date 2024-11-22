خلال اتصال بينهما.. هذا ما طلبه مورينيو من رونالدو

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كشفت صحيفة "Fotamac"، أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة، فاجأ مواطنه كريستيانو رونالدو قائد النصر، بطلب مثير يتمثل في الانضمام إلى فنربخشة في مكالمة هاتفية بينهما.وحسب ما ذكرته الصحيفة، قال مورينيو لرونالدو "هل أنت سعيد في النصر؟ يُشاع أنك تريد الرحيل، فإذا رحلت، هل ترغب في القدوم إلى فنربخشة؟".وأضافت الصحيفة أن مورينيو لم يكتفِ بالحديث مع رونالدو، وإنما يحاول أيضا إقناع وكيل أعماله بفكرة انضمام الدون للدوري التركي.وينتهي عقد رونالدو مع النصر بنهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يحسم اللاعب البرتغالي، مستقبله مع الفريق.وتعتقد وسائل الإعلام التركية، أنه ليس من المستبعد انضمام رونالدو إلى فنربخشة، بالنظر إلى علاقة الصداقة القوية التي تربط الدون بمورينيو، بعد أن عملا سويًا لمدة 3 أعوام في ريال مدريد.لكن ما يعقّد الصفقة، الراتب الكبير الذي يحصل عليه كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي. (كووورة)