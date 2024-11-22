مباراة مثيرة في كأس ديفيز للتنس.. إيطاليا تُحرج الأرجنتين

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اكتملت معالم نصف نهائي بطولة كأس ديفيز للتنس للرجال، في مالاجا، عقب فوز الفريق الإيطالي على نظيره الأرجنتيني في إجمالي المواجهات (2-1).ونجح الثنائي يانيك سينر المصنف الأول، وماتيو بيريتيني في حسم ثالث مواجهات سلسلة ربع النهائي، بفوز مثير على الزوجي الأرجنتيني المكون من ماكسيمو جونزاليس وأندريس مولتيني، بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و7-5، خلال ساعة و24 دقيقة.وكان الأرجنتيني فرانسيسكو ثيروندولو قد افتتح سلسلة المباريات بالفوز على الإيطالي لورينزو موسيتي بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-1.ثم جاء الدور على سينر الذي كان على عاتقه الإبقاء على حظوظ إيطاليا في مواصلة حملة الدفاع عن لقبها، بفوزه على سيباستيان باييز بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-1.في المقابل، ودع الفريق الأرجنتيني، البطولة من ربع النهائي، لتتبخر آماله في إمكانية إضافة ثاني ألقابه بعد نسخة 2016 التي فاز بها على كرواتيا. (كووورة)