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رياضة
بسبب 5 لاعبين.. حرب طاحنة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ
Lebanon 24
22-11-2024
|
02:30
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قد تشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حربًا طاحنة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، وذلك بسبب 5 لاعبين، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أن أول هؤلاء هو الألماني فلوريان فيرتز، الذي يرتبط بعقد مع باير ليفركوزن حتى صيف 2027، لكنه يحظى باهتمام الملكي والبافاري.
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وأضافت أن ذلك يأتي إلى جانب زميله جوناثان تاه، الذي حاول بايرن ضمه طوال الصيف الماضي، لكنه فشل بسبب تمسك ليفركوزن به.
ودخل تاه دائرة اهتمامات النادي الإسباني أيضا، في ظل حاجته لجلب مدافع جديد بعد الإصابات التي ضربت صفوفه مؤخرا.
وأفادت بأن الريال يضع عينه على 3 لاعبين من الفريق البافاري نفسه، تنتهي عقودهم في المستقبل القريب، على رأس الثلاثي، يأتي الظهير الكندي ألفونسو ديفيز، الذي أفادت تقارير صحفية بتوصله لاتفاق مع الريال للانتقال إلى صفوفه مجانا بنهاية الموسم الحالي، رغم نفي وكيل اللاعب.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي إلى جانب كوشوا كيميتش وجمال موسيالا، اللذين يحظيان بتقدير مسؤولي ريال مدريد. (كووورة)
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