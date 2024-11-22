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رياضة

مفاجأة: كريستيانو جونيور يتفوّق على رونالدو "الأب".. بماذا؟

Lebanon 24
22-11-2024 | 08:05
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اعترف البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بأن نجله كريستيانو جونيور يتفوّق عليه في جزئية جسدية.

وهذا الاعتراف جاء خلال "وثائقي الدوري السعودي" الذي بثته مؤخرا منصة "نتفليكس".

وخلال زيارة قام بها "الدون" لتدريبات نجله في أكاديمية النصر، اعترف بأن الأخير أطول قامة منه، حينما كان في سنه.
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وقال: "كريستيانو جونيور أطول قامة مما كنت عليه في مثل سنه، وهو أشد بنية كذلك، حيث كنت أقصر منه في سنه".

وأضاف: "أظن أن كريستيانو جونيور سيصبح أطول مني، لكن سنرى مسألة شغفه لأن الشغف أصعب ما في كرة القدم".

وعن إمكانية لعب رونالدو مع نجله، كشف النجم البرتغالي خلال حواره المثير للجدل مؤخرا عبر منصته على "يوتيوب" مع "مستر بيست"، عن أن الأمر يتوقف على جسده.

وبشأن تلك النقطة، قال أسطورة الكرة البرتغالية: "سنرى، كريستيانو جونيور يبلغ  14 عاما، وسنرى كيف ستكون ساقاي".
 
وينشط حاليا كريستيانو جونيور البالغ 14 عاما، في صفوف أكاديمية نادي النصر للشباب، ويحلم بالسير على خطى والده.

ونشأ اللاعب البالغ 39 عاما في بيئة فقيرة في ماديرا بالبرتغال، معترفا بأن عائلته كانت تكافح من أجل وضع الطعام على المائدة. (روسيا اليوم)
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