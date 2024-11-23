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رياضة

مُفاجأة مدوية.. اللاعب البرازيلي الشهير يُقيم حفل زفافه على ابنة أخت زوجته السابقة!

Lebanon 24
23-11-2024 | 01:00
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أوردت تقارير صحافية بريطانية، أن "هالك" المهاجم الدولي البرازيلي السابق ولاعب أتلتيكو مينيرو الحالي، يستعد لتنظيم حفل زفاف استعدادًا للزواج من ابنة أخت زوجته السابقة إيران أنجيلو التي عاش معها 12 عاماً ولديهما 3 أطفال.
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وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وفقًا لما أوردته صحيفة "بورتال ليودياس" أن هالك سيتزوج كاميلا أنجيلو في كانون الأول المقبل، حيث أتم الاثنان العقد بالفعل في حفل مدني في عام 2020، ومع ذلك، قد يكون الأمر المفاجئ هو أن هالك وأنجيلو كانا مرتبطين بالفعل، قبل زواجهما منذ 4 سنوات.

وكان هالك متزوجًا سابقًا من عمة كاميلا، إيران أنجيلو، حيث عاش الزوجان معًا لمدة 12 عامًا، وكان لديهما ثلاثة أطفال بين عامي 2007 و2019، وهم أبناء عمة زوجته الجديدة، وظهرت تقارير العلاقة بين الثنائي في كانون الول 2019، بعد 5 أشهر فقط من انفصاله عن زوجته الأولى.

وفي عام 2020، فاجأ هالك الجميع عندما ارتبط بكاميلا بعد انتهاء علاقته التي استمرت 12 عامًا مع إيران، وأكدا سابقاً أنهما ينتظران طفلتهما الأولى زايا، وفي العام الماضي أعلنا أنهما ينتظران طفلتهما الثانية.

واشتهر هالك بفترة وجوده في بورتو بين عامي 2008 و 2012، والتي تضمنت فوزه بالدوري الأوروبي وأربعة ألقاب للدوري، كما سجل 11 هدفًا في 49 مباراة مع البرازيل بين 2009 و2021 وفاز بكأس القارات في 2013.(العربية)

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