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رياضة
بعد مداولات استمرت 6 ساعات.. إدانة البطل السابق كونور مغريغور بهذه التهمة
Lebanon 24
23-11-2024
|
03:00
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أكدت هيئة محلفين أن الأيرلندي كونور مغريغور، البطل السابق للفنون القتالية المختلطة، اعتدى جنسيا على امرأة في حفل في دبلن في عام 2018 وألزمته بدفع تعويض قيمته نحو 260 ألف دولار.
وتوصلت هيئة المحلفين، المؤلفة من 8 سيدات وأربعة رجال، إلى القرار في المحاكمة المدنية في المحكمة العليا بأيرلندا بعد مداولات استمرت 6 ساعات وعشر دقائق.
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وقالت المدعية نيكيتا هاند خلال جلسات استماع استغرقت أسبوعين، إن مغريغور اعتدى عليها جنسيا في التاسع من كانون الأول 2018، وإن رجلا آخر يدعى جيمس لورانس، اعتدى عليها أيضا.
وخلصت هيئة المحلفين أن لورانس لم يعتد على هاند. وغادر مغريغور المحكمة دون الإدلاء بتصريحات، لكنه أعلن عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي عزمه الاستئناف على القرار.
ونفى مغريغور (36 عاما) المزاعم وقال إنه مارس الجنس مع هاند "بكامل رضاها"، كما نفى إصابتها بكدمات.
وقالت هاند خارج المحكمة إنها متأثرة للغاية بالدعم الذي تلقته وإنها تشعر بأن القرار أنصفها.
وأضافت "إلى كل ضحايا الاعتداء الجنسي، آمل أن تكون قصتي تذكيرا بأن عليك رفع صوتك مهما كنت خائفا، لك صوت وعليك مواصلة القتال من أجل تحقيق العدالة".(سكاي نيوز)
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