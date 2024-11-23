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رياضة

مارسيليا يسعى للفوز على مضيفه لونس

Lebanon 24
23-11-2024 | 08:19
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يتطلع مارسيليا للعودة بالنقاط الثلاث من ميدان مضيفه لونس في الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي للمحافظة على مركزه الثالث في الترتيب.

ويحتاج نادي الجنوب الفرنسي الذي تعرض لخسارة مفاجئة في الجولة الماضية على أرضه أمام أوكسير،  للفوز من اجل استعادة الثقة ومن أجل المحافظة على مركزه الثالث إذ يتقدم بفارق نقطة واحدة على ليل الرابع، في حين يسعى لونس لتحقيق انتصاره الثاني توالياً لتأكيد صحوته والاقتراب من فرق المقدمة.
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