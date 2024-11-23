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رياضة

بسبب "65 يورو".. مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي مهدد بالسجن!

Lebanon 24
23-11-2024 | 14:00
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بات مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، النرويجي إرلينغ هالاند، مهدداً بالسجن لمدة يوم واحد بسبب مبلغ زهيد يقدر بـ 65 يورو، تتمثل في غرامة قيادة عن مخالفة أثناء زيارته لسويسرا، بحسب ما كشفت تقارير صحافية. 
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وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، نقلاً عن "بليك" السويسرية أن هالاند لم يدفع غرامة قيادة عن مخالفة في البلاد بقيمة 60 فرانكا سويسريا، أي حوالي 65 يورو، وهو مبلغ زهيد، ومع ذلك قد ينتهي به الأمر في السجن.

وأضاف التقرير: يمكن لهالاند تجنب عقوبة السجن من خلال دفع المبلغ للسلطات في زيارته القادمة للبلاد.

وتأتي الأخبار وسط التكهنات بشأن اقتراب المهاجم النرويجي من التوقيع على عقد جديد مع ناديه الإنجليزي مقابل نصف مليون جنيه إسترليني، ما سيجعله اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ الدوري الممتاز. (العربية) 
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