بعد علاقة مثيرة للجدل.. الشريكة السابقة للنجم الأرجنتيني تطالب بـ40 مليون دولار للطلاق

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تسعى الشريكة السابقة للنجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي واندا نارا ، للحصول على حوالي 40 مليون دولار كتسوية طلاق مع المهاجم الحالي لغلطة سراي التركي، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية.وباتت واندا وكيلة أعمال مهاجم إنتر ميلان السابق، وكانت علاقتهما مثيرة للجدل منذ البداية، بعدما تم الكشف عن أنهما كانا على علاقة غرامية بينما كانت واندا لا تزال متزوجة من مواطن إيكاردي وصديقه ماكسي لوبيز، الذي لديه منها 3 أطفال.انتهى الأمر بواندا بترك لوبيز من أجل إيكاردي، الذي يعاني حاليا من إصابة في غلطة سراي، حيث أنجب الثنائي طفلين.وبحسب التقارير، تسعى واندا للحصول على حوالي 40 مليون دولار كجزء من تسوية الطلاق بينها وبين إيكاردي، ويقدر صافي ثروة المهاجم الذي سجل 111 هدفا في 188 مباراة بالدوري الإيطالي مع إنتر بنحو 82 مليون دولار.وبعد أن عملت واندا كمديرة أعمال اللاعب الأرجنتيني، وتفاوضت على عقوده الجديدة ومكافآته، تسعى الآن للحصول على تعويض – بالإضافة إلى الحصول على نفقة زوجية ودعم ابنتيهما.ويبدو أيضا أن واندا قد تجاوزت انفصالها بسرعة كبيرة، فقد زعمت تقارير أرجنتينية أنها على علاقة عاطفية مع مغني راب أرجنتيني. (العربية)