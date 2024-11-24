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رياضة

صلاح في مواجهة التاريخ: أرقام قياسية تنتظر جناح ليفربول

Lebanon 24
24-11-2024 | 00:04
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يطمح النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، لمواصلة أدائه اللافت هذا الموسم خلال مواجهة فريقه ضد ساوثهامبتون اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويخوض ليفربول المباراة ضمن الجولة الثانية عشرة من "البريميرليغ" على ملعب "سانت ماري".
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وقد أظهر صلاح تألقاً لافتاً هذا الموسم، مسجلاً 10 أهداف وصانعاً مثلها في 17 مباراة بمختلف المسابقات. وإذا نجح في تسجيل هدف على الأقل وصناعة آخر خلال مواجهة ساوثهامبتون، فسيحقق إنجازاً مميزاً بإضافة رقم قياسي جديد إلى مسيرته.

بهذا الإنجاز، سيعادل محمد صلاح رقم النجم الإنجليزي السابق واين روني الذي سجل وصنع في مباراة واحدة 36 مرة، بينما فعلها صلاح 35 مرة حتى الآن.

ليس هذا فقط، بل أن "الفرعون" المصري سيعادل أو يتفوق على رقم النجم الإنكجليزي السابق روبي فاولر، فيما يخص عدد الأهداف المسجلة بقميص "الريدز" في مرمى ساوثهامبتون.

وسجل محمد صلاح 7 أهداف خلال 11 مباراة ضمن الدوري الإنجليزي في شباك ساوثهامبتون، بينما أحرز فاولر 8 أهداف، ويمتلك الأسطورة إيان راش 10 أهداف.

كما أن المهاجم المصري على بعد هدفين فقط من الوصول إلى 100 هدف خارج ملعبه "أنفيلد" لصالح ليفربول في جميع المسابقات.

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع عدد من اللاعبين، بفارق 4 أهداف عن المتصدر النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق لاعب مانشستر سيتي، الذي فشل في زيادة غلته في هذه الجولة. (روسيا اليوم)
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