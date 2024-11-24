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رياضة

للمرة الرابعة.. فيرستابن يتوج بلقب بطولة العالم للفورمولا 1 (فيديو)

Lebanon 24
24-11-2024 | 03:54
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توج الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بلقب بطولة العالم للفورمولا 1 للمرة الرابعة توالياً بعد حلوله في المركز الخامس في سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى التي توج بلقبها البريطاني جورج راسيل سائق مرسيدس.
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وحافظ فيرستابن على لقبه بطلاً لبطولة العالم بعد إنهاءه جائزة لاس فيغاس متقدماً على لاندو نوريس.

وتوج راسيل بالمركز الأول في جائزة لاس فيغاس الكبرى الجولة الـ 22 من بطولة العالم الأحد.

وحل زميل راسيل في فريق مرسيدس، البريطاني الآخر لويس هاميلتون في المركز الثاني، فيما جاء الإسباني كارلوس ساينس جونيور سائق فيراري في المركز الثالث.

وجاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الرابع، فيما اقتنص فيرستابن المركز الخامس وهو ما مكنه من التتويج بلقب بطولة العالم للمرة الرابعة على التوالي. (بي إن سبورتس)

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