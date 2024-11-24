ريال مدريد يحل ضيفاً ثقيلاً على ليغانيس

ستكون العاصمة الإسبانية على موعد مع أحد دربياتها، عندما يحلّ ريال مدريد ضيفاً على فريق ليغانيس بالملعب البلدي بوتاركي.

صاحب الأرض عاد إلى الدّرجة الأولى بعد أربعة مواسم وهو في أحسن أحواله، ما يعني أنّ الريال يُدرك َ صعوبة َ المهمة التي تنتظره في ضاحية العاصمة إذا ما أراد الاستمرار في الضّغط على برشلونة.

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