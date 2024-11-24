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رياضة

انهيار في دقائق.. برشلونة يفرّط بالفوز أمام سيلتا فيغو

Lebanon 24
24-11-2024 | 04:50
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فرّط برشلونة بالفوز أمام مستضيفه سيلتا فيغو وتعادل معه (2-2) مساء السبت ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.
وتقدم برشلونة عبر البرازيلي رافينيا في الدقيقة 15 قبل أن يضيف المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 61، إلا أن الحكم طرد مارك كاسادو في الدقيقة 82 ليستغل لاعبو سيلتا فيغو النقص العددي ويقلصوا الفارق عبر البديل ألفون غونزاليز في الدقيقة 84، ويدركوا التعادل بعد دقيقتين عن طريق هوغو ألفاريز.
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وكان النادي الكتالوني الذي انقاد لأول تعادل له منذ بداية الموسم، خسر في الجولة الماضية قبل فترة التوقف الدولي خارج أرضه بهدف دون مقابل أمام ريال سوسييداد.

وأصبح رصيد برشلونة 34 نقطة في صدارة الترتيب، في حين رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر. (بي إن سبورتس)
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