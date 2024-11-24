ريال مدريد يكشف عن بديل أنشيلوتي

أثارت تقارير صحافية إسبانية اليوم السبت مفاجأة كبيرة حول مستقبل المدير الفني الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد، الذي بات مهددا بمغادرة ملعب "سانتياغو بيرنابيو".

وبدأت الشكوك تحيط بموقف أنشيلوتي بشأن استمراره في منصب المدير الفني للميرنغي بعد الخسارة 0-4 في الكلاسيكو أمام برشلونة بالجولة 11 من الدوري الإسباني ثم الخسارة في المباراة التالية 1-3 أمام ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.



وكشفت صحيفة "ريليفو" أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد استقر على خليفة كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي للفريق حال اتخاذ القرار النهائي بشأن رحيله حال حدوث أي تعثر جديد.



ووفقا لما ذكرته الصحيفة في تقرير لها فإن الأرجنتيني سانتياغو سولاري يتصدر قائمة المرشحين لقيادة الفريق الملكي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي الملكي أبلغت سولاري بالفعل يوم 5 تشرين الثاني الجاري بأنه سوف يتولى زمام الأمور في الريال إذا تعثر الفريق في مباراة أوساسونا الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي بعد هزيمتين محبطتين ومتتاليتين أمام برشلونة وميلان. (روسيا اليوم)