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رياضة

مورينيو يصف أخبار انتقال رونالدو بـ"السخيفة"

Lebanon 24
24-11-2024 | 10:36
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نفى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة التركي، الشائعات التي أشارت إلى محاولته التواصل مع مواطنه كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي للانضمام إلى النادي التركي، واصفاً إياها بـ"أخبار سخيفة".

وأشرف مورينيو على تدريب رونالدو في ريال مدريد، وفاز الثنائي بلقب بطل الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر.
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وعند سؤاله عن إمكانية التعاقد مع رونالدو، قال مورينيو للصحافيين في تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن": الأخبار حول انتقال كريستيانو رونالدو إلى فنربخشة سخيفة.
 
وأضاف: قد يأتي رونالدو إلى إسطنبول لتناول الطعام لأنها تقع في منتصف الطريق بين السعودية والبرتغال، أو ربما يأتي لرؤية صديقه القديم جوزيه، يمكننا تناول الطعام في فندقي. (العربية)
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