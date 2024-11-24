Advertisement

رياضة

بفضل "صلاح".. ليفربول يحلّق في الصدارة

Lebanon 24
24-11-2024 | 11:23
A-
A+
Doc-P-1283140-638680695683760805.jpg
Doc-P-1283140-638680695683760805.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدم محمد صلاح أداء رائعا وسجل هدفين، قاد بهما فريقه ليفربول لفوز مثير بنتيجة 3-2 على ضيفه ساوثهامبتون، الأحد، في المرحلة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبهذا الفوز حلق ليفربول بعيدا في الصدارة برصيد 31 نقطة، مبتعدا بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الذي تعرض لخسارة كبيرة برباعية نظيفة أمام توتنهام هوتسبير، السبت.
Advertisement

وتقدم ليفربول في النتيجة مستغلا خطأ من ساوثهامبتون، عندما انقض دومينيك سوبوسلاي على تمريرة خاطئة ليفتتح التسجيل بعد مرور نصف ساعة من اللقاء.
لكن آدم أرمسترونغ أدرك التعادل في الدقيقة 42 من متابعة ركلة جزاء احتسبت بعد الاستعادنة بالفار، سددها وتصدى لها الحارس لكنها عادت لمهاجم الضيوف على طبق من ذهب.

وعلى نحو مفاجئ، تقدم ساوثهامبتون في النتيجة، عندما كلل ماتيوس فرنانديز هجمة مرتدة سريعة بنجاح في الدقيقة 56.

لكن صلاح أدرك التعادل بلمسة رائعة، لتمر الكرة من تحت حارس المرمى إلى داخل الشباك، بعد مرور ثلث ساعة من الشوط الثاني.

وحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة 83، بعد لمسة يد من يوكيناري سوغاوارا داخل المنطقة، وسجل صلاح من علامة الجزاء ليحسم ليفربول النقاط الثلاث.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:36 | 2024-11-24
07:00 | 2024-11-24
04:50 | 2024-11-24
04:38 | 2024-11-24
03:54 | 2024-11-24
00:04 | 2024-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24