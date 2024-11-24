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رياضة

بعد ثنائية صلاح.. كيف اصبح جدول ترتيب الهدافين في الدوري الإنكليزي؟

Lebanon 24
24-11-2024 | 23:00
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سجل اللاعب المصري محمد صلاح هدفين في مباراة فوز فريقه ليفربول (3-2) على ساوثامبتون، اليوم الأحد، ليتقدم أكثر في جدول ترتيب الهدافين في منافسات الدوري الإنكليزي.
وابتعد ليفربول بصدارة ترتيب الدوري الإنكليزي بـ8 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، إذ انتصر فريق آرني سلوت في الجولة الثانية عشر التي شهدت خسارة جديدة لرفاق بيب جوارديولا.
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على مستوى الهدافين، صام النرويجي إيرلينج هالاند في ذات الوقت نفسه الذي واصل خلاله صلاح تسجيل الأهداف.ترتيب الهدافين في الدوري الإنكليزي
1) النرويجي إيرلينج هالاند من مانشستر سيتي: 12 هدفًا
2) المصري محمد صلاح من ليفربول: 10 أهداف3) الكاميروني بريان مبيومو من برينتفورد: 8 أهداف
3) النيوزيلندي كريس وود من نوتنجهام فورست: 8 أهدافوفي المركز الخامس، يتشارك 4 لاعبين في تسجيل 7 أهداف بالدوري الإنكليزي هذا الموسم، هم البرازيلي ماتياس كونيا، السنغالي نيكولاس جاكسون، الإنكليزي كول بالمر والكونغولي يوان ويسا.يشار إلى أن محمد صلاح هو أكثر من ساهم بأهداف في الدوري الإنكليزي هذا الموسم، برصيد 16 مساهمة تهديفية، بعد أن سجل 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.
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