بعد 5 خسائر متتالية.. غوارديولا يتعهد بوقف النزيف





وخسر سيتي أمام ضيفه توتنهام هوتسبير صفر-4، السبت، ليتلقى أول خسارة له على ملعب الاتحاد في الدوري الإنكليزي الممتاز منذ تشرين الثاني 2022.

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وتعرض الفريق لخمس هزائم متتالية، مما دفع غوارديولا للقول: "علينا استعادة بعض الثقة قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا ضد فاينورد (الهولندي) التي ستأتي مساء الثلاثاء". تعهد الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي، الأحد، أن يعمل ولاعبيه بجد لإنهاء سلسلة الهزائم المتتالية.وخسر سيتي أمام ضيفه توتنهام هوتسبير صفر-4، السبت، ليتلقى أول خسارة له على ملعب الاتحاد في الدوري الإنكليزي الممتاز منذ تشرين الثاني 2022.وتعرض الفريق لخمس هزائم متتالية، مما دفع غوارديولا للقول: "علينا استعادة بعض الثقة قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا ضد فاينورد (الهولندي) التي ستأتي مساء الثلاثاء".

وقال: "عندما تخسر بأربعة أهداف لا يوجد ما يقال سوى تهنئة توتنهام. كافحنا قليلا لاستعادة الكرات لكننا لم نتمكن من الفوز بالمباراة".



ونقل الموقع الرسمي لسيتي عن غوارديولا قوله: "كنا مستعدين للغاية وصنعنا الكثير، لكننا كافحنا من أجل تسجيل الأهداف، وعندما كانوا يصلون سجلوا أهدافا".

وأضاف المدرب الإسباني المخضرم: "كرة القدم شعور بالمزاج، وعندما تفوز كثيرا يمنحك هذا الوعي الذاتي بأنك قادر على القيام بذلك. هناك العديد من الأشياء التي ستحدث ونحتاج إلى القيام بها لكسر سلسلة الهزائم بقدر الإمكان والحصول على المزيد من الإيجابية والثقة، في الوقت نفسه، كوني هنا لمدة 8 سنوات، كنت أعلم أنه عاجلا أم آجلا سنخسر".



وأوضح بيب: "بالطبع لم نتوقع أبدا أن نخسر 3 مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز على التوالي، في ذلك الوقت كنا نتوقع دائما الخسارة لكننا كنا ثابتين بشكل لا يصدق، ومع ذلك، لا يمكننا أن ننكر حقيقة أن هذا يحدث في كرة القدم وأحيانا في الحياة يكون الأمر كذلك."



وأكد: "لسنا معتادين على خسارة مباريات عديدة على التوالي، لكن هذا يحدث. علينا أن نفعل ما بوسعنا من أجل التغيير خاصة في المواجهة المقبلة".



وأشار إلى أن "الاستثناء هو أن الواقع الذي عشناه لمدة 8 سنوات غير متكرر. يحدث ذلك أحيانا وأحيانا تخسر".



وواصل مدرب مانشستر سيتي: "من حيث طريقة لعبنا، كنا جيدين في الدقائق الأولى وبعد أول فرصة سنحت لهم في الدقيقة 13 استقبلنا هدفا، وكانت الفرص موجودة لكن بعد ذلك استقبلنا الثاني من توتنهام الذي يتمتع بقوة بدنية كبيرة ونحن نعلم ذلك، لهذا السبب فكرنا في تقديم مباراة للحالة البدنية التي يتمتع بها العديد من اللاعبين".



وختم بالقول: "في نهاية اليوم، أود أن أقول إن ما فعلناه لسنوات عديدة هنا كان جيدا إنها طريقتي. الطريقة التي أحب اللعب بها، لكن الآن لدينا فترة لا يمكنك الهروب منها. عليك أن تواجه الأمر وتركز على المباراة التالية".