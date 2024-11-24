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رياضة
إيطاليا تحتفظ بلقب "كأس ديفيس" للتنس
Lebanon 24
24-11-2024
|
16:00
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حافظت إيطاليا على لقبها في "كأس ديفيس" للتنس، بفوزها 2-صفر على هولندا، وذلك بعد أداء رائع من يانيك سينر في ملقة بجنوب إسبانيا، اليوم الأحد.
وبعدما تغلب ماتيو بريتيني 6-4 و6-2 على بوتيك فان دي زاندسخولب، في المواجهة الفردية الأولى، تفوق يانيك سينر المصنف الأول عالمياً 7-6 و6-2 على تالون جريكسبور ليحسم اللقب لإيطاليا.
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وفازت إيطاليا للمرة الثالثة بلقب أعرق منافسات فرق الرجال للنخبة بعد انتصارها الأول عام 1976، كما حافظت على لقبها. (نداء الوطن)
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