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رياضة

بـ"رسالة نارية".. صلاح ينتقد إدارة ليفربول

Lebanon 24
25-11-2024 | 06:00
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أكد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أنه يشعر بخيبة أمل، لعدم تحرك مسؤولي النادي لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قائلا إن احتمالات رحيله عن الفريق أكبر من استمراره.

ويثير صلاح قلق جماهير ليفربول بعد بصمته البارزة بتسجيل هدفين في الفوز على ساوثهمبتون بنتيجة 3-2، الأحد، الذي منح فريقه فرصة الابتعاد في صدارة ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
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ويقدم النجم المصري أداء مميزا هذا الموسم حيث سجل 10 أهداف إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة في أول 12 مباراة ببطولة الدوري، لكن هناك غموض حول إمكانية استمرار رحلته مع ليفربول التي بدأت قبل ثمانية مواسم.
 
وقال صلاح لوسائل الإعلام عقب الفوز على ساوثهمبتون في ملعب سانت ماري: "نحن على مشارف شهر ديسمبر، ولم أتلق أي عروض حتى الآن من إدارة النادي، ربما تكون فرصة رحيلي أكبر من استمراري".
 
وأشار في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس: "أنا متواجد في ليفربول منذ سنوات، فلا يوجد ناد مثله ولكن مصيري ليس بيدي، وكما قلت من قبل، لم أتلق أي إشارة بشأن مستقبلي مع اقتراب الشهر الجديد".

وأكد صلاح: "بالطبع أشعر بخيبة أمل لعدم تلقي أي عرض، وهناك حب متبادل بيني وبين جماهير الفريق، ولكن الأمر ليس بيدي أو بيد الجماهير، لننتظر ونرى ما سيحدث". (سكاي نيوز عربية) 
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