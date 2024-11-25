"خلاص".. رونالدو يشعل منصات التواصل بكلمة عربية (فيديو)

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يلفظ فيه كلمة عربية أثناء دخوله إلى ملعب "البيت" للمشاركة في تدريبات نادي النصر السعودي قبيل مواجهة مضيفه نادي الغرافة.

وظهر في مقطع فيديو عدد من الشباب وهم يتجمعون بالقرب من الممر الذي يخرج منه اللاعبون لخوض التدريبات في ملعب "البيت" بمدينة الخور القطرية، وعندما ظهر رونالدو طلب منه المشجعون التوقيع على قمصان حملوها معهم وهو ما استجاب له "الدون".

كريستيانو رونالدو طفش على كثر ما يوقع نطق بالعربية ( خلاص خلاص ) 😂 pic.twitter.com/slLeeD5z4v — الكاسبر (@AL_Casber) November 24, 2024 Advertisement



وعندما انتهى النجم البرتغالي من التوقيع قال باللغة العربية: "خلاص"، في إشارة إلى أنه لن يوقع أكثر من ذلك. وعندما انتهى النجم البرتغالي من التوقيع قال باللغة العربية: "خلاص"، في إشارة إلى أنه لن يوقع أكثر من ذلك.