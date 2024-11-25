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رياضة

"خلاص".. رونالدو يشعل منصات التواصل بكلمة عربية (فيديو)

Lebanon 24
25-11-2024 | 08:00
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تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يلفظ فيه كلمة عربية أثناء دخوله إلى ملعب "البيت" للمشاركة في تدريبات نادي النصر السعودي قبيل مواجهة مضيفه نادي الغرافة.
وظهر في مقطع فيديو عدد من الشباب وهم يتجمعون بالقرب من الممر الذي يخرج منه اللاعبون لخوض التدريبات في ملعب "البيت" بمدينة الخور القطرية، وعندما ظهر رونالدو طلب منه المشجعون التوقيع على قمصان حملوها معهم وهو ما استجاب له "الدون".
 
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وعندما انتهى النجم البرتغالي من التوقيع قال باللغة العربية: "خلاص"، في إشارة إلى أنه لن يوقع أكثر من ذلك.
 



وأثارت هذه الكلمة من رونالدو تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يواجه نادي النصر مضيفه الغرافة مساء اليوم الاثنين لحساب الجولة الخامسة ضمن مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل نادي النصر حاليا المركز الثاني بدوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 10 نقاط بينما يشغل الغرافة المركز السادس بأربع نقاط. 
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