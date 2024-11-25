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رياضة

قبل مواجهة ليفربول.. ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة "موجعة"

Lebanon 24
25-11-2024 | 10:22
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أعلن ريال مدريد أن مهاجمه فينيسيوس جونيور، سيغيب عن مواجهة ليفربول في أنفيلد بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء، بعد تعرضه لإصابة في عضلة الساق خلال فوز فريقه على ملعب ليغانيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني الأحد.
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وقالت مصادر مقربة من اللاعب لرويترز إنه من المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع.


وهذا يعني أنه قد يغيب عن سبع مباريات في كافة المسابقات قبل العطلة الشتوية، بما في ذلك مباراتي جيرونا وأتليتيك بيلباو في الدوري الإسباني وزيارة أتلانتا في دوري أبطال أوروبا.

وقال ريال مدريد، في بيان: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا فيني جونيور من قبل فريق الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بإصابة عضلية في ساقه اليسرى. في انتظار تطور الحالة".

وبات فينيسيوس أحدث المنضمين إلى قائمة طويلة من الإصابات في ريال مدريد والتي تضم لاعبين بارزين مثل رودريغو وإيدر ميليتاو وداني كاربخال ولوكاس فاسكيز وأوريلين تشواميني وديفيد ألابا. (سكاي نيوز)
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