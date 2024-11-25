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رياضة

رونالدو يقود النصر الى فوز ثمين على الغرافة

Lebanon 24
25-11-2024 | 15:42
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حقق فريق النصر السعودي فوزاً ثميناً على حساب مضيفه الغرافة القطري 3-1 مساء اليوم الاثنين، لحساب الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.


ومع بداية الشوط الثاني، سجل كريستيانو رونالدو هدف التقدم للنصر بعدما ارتقى عاليا لكرة عرضية من سلطان الغنام من الجانب الأيمن ليضعها في الشباك.
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وضاعف البرازيلي أنجيلو غابرييل النتيجة بحلول الدقيقة 57، قبل أن يعود رونالدو ليسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثالث لفريقه في الدقيقة 63 بعدما تلاعب "الدون" بأحد مدافعي الغرافة قبل أن يركن الكرة ببراعة على يمين الحارس.


وأحرز المهاجم الإسباني خوسيلو هدف الغرافة الوحيد في الدقيقة 74.
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