صندوق الاستثمارات السعودي يحدد موعد التعاقد مع صلاح

أكدت تقارير إعلامية أن تصريحات اللاعب محمد صلاح الأخيرة فتحت الباب أمام الطامعين في كسب خدماته.



قال بن جاكوبز المعلق على مباريات الدوري الإنجليزي على إكس إن "الهلال السعودي متحفز لاستغلال تصريحات الدولي المصري التي انتقد خلالها إدارة ليفربول".

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وأوضح: "عقب خروج محمد صلاح بتصريحات قوية ذكر فيها أنه يشعر بالإحباط بسبب عدم تحرك إدارة ليفربول حتى الآن لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو (حزيران) 2025 المقبل".

وأضاف: "الهلال يرغب في ضم هداف "الريدز" لتدعيم صفوفه قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية 2025".

وأشار إلى أن المدير الرياضي لمسابقة دوري روشن السعودي مايكل إيمينالو يترقب اللحظة المناسبة للدخول في مفاوضات مع محمد صلاح لإقناعه بالانضمام إلى كوكبة النجوم في السعودية.

في المقابل أكدت مصادر إعلامية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتجه للتحرك في كانون الثاني المقبل للتفاوض مع رامي عباس وكيل أعمال الدولي المصري، وتقديم عرض ضخم لنقل اللاعب إلى أحد الأندية التي تقع تحت ملكية الصندوق.