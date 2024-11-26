حارس توتنهام واجه السيتي 60 دقيقة بكاحل مكسور

كشف حارس المرمى جولييلمو فيكاريو عن مفاجأة مدوية بشأن مشاركته في مباراة توتنهام ومانشستر سيتي الأحد الماضي.



قال الحارس الإيطالي على إنستغرام إنه لعب 60 دقيقة مصاباً بكسر في الكاحل، في اللقاء الذي انتهى بفوز كبير لمصلحة "السبيرز" 4-0 في الدوري الإنكليزي.

Advertisement

وقال حارس مرمى توتنهام: "أحياناً تمنحك كرة القدم أفضل الأوقات، وأحياناً تتحداك بطرق لا تتوقعها".

وأضاف: "لعبت 60 دقيقة في ملعب الاتحاد بعظمة مكسورة في كاحلي، وقدمت كل شيء للفريق، للأسف لم يكن هناك حل آخر، كنت بحاجة لجراحة".

وتابع: "أنا محبط لأني لن أتمكن من مساعدة الفريق لبعض الوقت".

واختتم: "شكراً جزيلاً للأطباء والطاقم، جرت العملية بشكل جيد، ومن الغد سأعمل بكل قوة لأعود أقوى وأكثر لياقة واستعداداً لمنح كل ما أملك لكم مجدداً".

وأعلن نادي توتنهام خضوع حارسه جولييلمو فيكاريو لجراحة في الكاحل بعد إصابته في مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي، حيث أكد النادي الإنكليزي إصابة الحارس الإيطالي بكسر في الكاحل مما استدعى خضوعه لعملية جراحية.