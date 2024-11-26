هالاند مهدد بالسجن.. فما القصة؟

Advertisement

يواجه النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، خطر الحبس بسبب غرامة مرورية بسيطة وقع فيها المهاجم الشاب في سويسرا.وتعرض هالاند لتلك الغرامة حينما كان يزور والده في سويسرا، وقد تؤدي إلى قضاء عقوبة السجن في المرة المقبلة التي تطأ فيها قدمه البلد الذي يقيم فيه والده لقاء مديونية 65 يورو فقط وعلى وجه التحديد 64.3 يورو.وقالت "الجريدة الرسمية" لكانتون فود في سويسرا: "مهاجم السيتي لم يدفع غرامة مرورية بقيمة 60 فرنكا وهو مبلغ ضئيل بالنظر إلى أن النرويجي يتقاضى نحو 20 مليون يورو سنويا، كونه ثاني أعلى لاعب كرة قدم أجرا في الدوري الإنكليزي الممتاز لكنه قد يجبره على قضاء يوم في السجن خلال زيارته المقبلة إلى سويسرا". (روسيا اليوم)