سينر يقود إيطاليا للاحتفاظ بكأس ديفيز للمرة الثانية تواليا

Advertisement

قاد يانيك سينر، المصنف الأول عالميا، بلده إيطاليا للاحتفاظ بلقب كأس ديفيز للتنس للعام الثاني تواليا، بفوزه في مباراة الفردي الثانية على الهولندي تالون غريكسبور بمجموعتين دون رد بواقع (7-6 و6-2).وتغلبت إيطاليا على هولندا، الأحد، في نهائي البطولة المقامة في مالقا بإسبانيا بنتيجة (2-0) بعد فوز الإيطالي الآخر ماتيو بيريتيني، على بوتيك فان دي زاندشلوب، في مباراة الفردي الأولى بمجموعتين دون رد بواقع (6-4 و6-2).ونجح سينر في حسم المواجهة أمام غريكسبور في توقيت زمني قدره ساعة ونصف، بعد مقاومة عنيفة خلال المجموعة الأولى، قبل أن ينتزع سينر المجموعة الثانية بسهولة بالغة.وانضمت إيطاليا، إلى جمهورية تشيكيا، التي توجت باللقب مرتين متتاليتين في 2012 و2013، والولايات المتحدة (1978/79 و1981/82) والسويد (1984/85 و1997/98) وألمانيا (1988/89) وإسبانيا (2008/09).وواصل سينر مسيرة تألقه الاستثنائية بعدما أحرز لقب البطولة الختامية، الأحد الماضي، ليضيفه إلى تتويجه في أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز في موسم رائع أنهاه في صدارة التصنيف العالمي.