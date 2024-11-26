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رياضة

ما سرّ رفض ليفربول إرضاء محمد صلاح وتجديد عقده؟

Lebanon 24
26-11-2024 | 08:20
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كشفت تقارير إعلامية عن سر رفض إدارة نادي ليفربول الإنكليزي، تمديد التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح الذي ينتهي آخر الموسم الجاري.

وكان صلاح قد أثار الكثير من الجدل أمس بعد تصريحاته التي قال فيها: "نحن على مشارف شهر كانون الاول ولم أتلقَ أي عروض حتى الآن للبقاء في النادي ربما أنا خارج النادي أكثر من بقائي فيه".
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ووفقا لشبكة (TBR Football)، فإن ليفربول ومحمد صلاح لديهما عدد من العقبات والقضايا التي تحتاج إلى حل قبل الاتفاق على عقد جديد محتمل.

وقالت الشبكة:"إحدى المشاكل الرئيسية بشأن الصفقة الجديدة لصلاح، ستكون طول العقد المعروض يبلغ صلاح 33 عاما في الصيف وإذا وافق على البقاء في أنفيلد، فإنه سيرغب في عقد لمدة ثلاث سنوات أو عامين مع خيار عام يمكن تفعيله من خلال وقت اللعب أو الأداء وهي المدة التي لا ترغب في وضعها إدارة الريدز".

ونقلت الشبكة عن مصادر بأن الإدارة ترغب في بقاء صلاح وقد أوضحت ذلك له لكنهم قلقون بطبيعة الحال بشأن أي انخفاض محتمل في مستوى النجم المصري نظرا لعمره على الرغم من حقيقة أنه يبدو هذا الموسم في أفضل حالاته تحت قيادة مدربه الجديد آرني سلوت".

واختتمت: "يدرك الطرفان أنهما ليسا قريبين من الاتفاق بشأن هذه النقطة وهذا أحد الأسباب التي جعلت ليفربول لم يقدم عرضا رسميا حتى الآن". (روسيا اليوم)
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