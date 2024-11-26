فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة بريست في دوري أبطال أوروبا

أعلن مدرب نادي برشلونة الألماني هانز فليك قائمة فريقه لمواجهة ضيفه بريست الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة برشلونة غياب سبعة نجوم، وهم مارك تير شتيغن ومارك برنال ورونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن وأنسو فاتي ولامين جمال وفيران توريس.

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ويغيب اللاعبون السبعة بسبب معاناتهم من إصابات مختلفة.

في المقابل، ضمت القائمة المدافع إريك غارسيا، وذلك لأول مرة منذ إصابته في 20 أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي.

وجاءت قائمة برشلونة كاملة كالآتي:

حراس المرمى: إينياكي بينيا وفويتشيك شتشيسني ودييغو كوتشين.

المدافعون: جول كوندي وباو كوبارسي وإنييغو مارتينيز وأليخاندرو بالدي وإريك غارسيا وجيرارد مارتين وهيكتور فورت وسيرجي دومينغيز وأندريس كوينكا.

الوسط: مارك كاسادو، بيدري، فرينكي دي يونغ، غافي، فيرمين لوبيز، بابلو توري، جيل فرنانديز.

المهاجمون: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، داني أولمو، باو فيكتور.

ويحتل برشلونة المرتبة السادسة بتسع نقاط فيما يشغل بريست المركز الرابع في جدول الترتيب العام برصيد 10 نقاط، علما بأن أول ثمانية فرق تتأهل مباشرة إلى ثمن النهائي. (روسيا اليوم)