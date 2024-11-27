نجم ليفربول: لم نتأثر بتصريحات صلاح قبل موقعة ريال مدريد





وقال روبرتسون في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "بصراحة، كلنا كلاعبين لم ننشغل بما قاله صلاح، وكل ما يمكنني قوله إنه يتصرف باحترافية شديدة طوال الوقت".

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وأضاف اللاعب الأسكتلندي: "لأكون منصفا، فالأمر نفسه ينطبق على ألكسندر أرنولد وفيرجل فان دايك وصلاح الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، فكل منهم يركز على الاستعداد للمباراة القادمة بأفضل ما يمكن".



وشدد في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "لقد كانوا قادة للفريق هذا الموسم، ولا يتشتت انتباهنا داخل غرفة خلع الملابس بأي شيء آخر". أكد أندي روبرتسون مدافع ليفربول أنه وزملاءه لم يتأثروا بتصريحات محمد صلاح نجم الفريق عن إحباطه من إدارة النادي لعدم مفاتحته في تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.وقال روبرتسون في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "بصراحة، كلنا كلاعبين لم ننشغل بما قاله صلاح، وكل ما يمكنني قوله إنه يتصرف باحترافية شديدة طوال الوقت".وأضاف اللاعب الأسكتلندي: "لأكون منصفا، فالأمر نفسه ينطبق على ألكسندر أرنولد وفيرجل فان دايك وصلاح الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، فكل منهم يركز على الاستعداد للمباراة القادمة بأفضل ما يمكن".وشدد في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "لقد كانوا قادة للفريق هذا الموسم، ولا يتشتت انتباهنا داخل غرفة خلع الملابس بأي شيء آخر".

وأكد روبرتسون: "لا أرى أي ملامح حزن على صلاح، بل الابتسامة لا تفارقه يوميا في التدريبات، ويؤدي بكل جدية في صالة الألعاب الرياضية وكذلك على أرض الملعب".



وتابع: "إنه أحد أسعد اللاعبين في ملعب التدريب، هذا مؤكد، ويركز بشكل كبير للغاية، وأعتقد أنه يستعد ال ن في منزله لمباراة الغد أمام ريال مدريد".



واختتم مدافع ليفربول تصريحاته: "هذه عقلية جميع اللاعبين المميزين، وهذا ما يميز أفضل اللاعبين في العالم، وبالتأكيد محمد صلاح ينتمي لهذه الفئة".