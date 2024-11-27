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رياضة

الجيش الملكي يفوز على الرجاء الرياضي بعقر داره

Lebanon 24
27-11-2024 | 04:00
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حسم فريق الجيش الملكي "القمة المغربية" أمام مضيفه الرجاء الرياضي في دوري أبطال إفريقيا، بالفوز بهدفين نظيفين، الثلاثاء، على ملعب "العربي الزوالي" بالدار البيضاء، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية.
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أنهى الضيوف الشوط الاول بالتقدم بهدف دون رد، عن طريق اللاعب أحمد حمودان، مستغلا خطأ قاتل لمدافع الرجاء عبد الكريم باعدي.
حاول الرجاء تعديل النتيجة، مكثفا من محاولاته الهجومية لكن حارس المرمى أيوب الخياطي حافظ على نظافة شباكه خاصة بتصديه لركلة جزاء في الدقيقة 75 نفذها صابر بوغرين.
ونجح الجيش الملكي في خطف هدف تأكيد الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع الفريق عبر اللاعب، خالد آيت أورخان، لتنتهي المباراة بهدفين دون رد.
وتصدر الجيش الملكي المجموعة برصيد 3 نقاط، مستفيدا من تعادل ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ومانيما الكونغولي بدون أهداف ولكل نقطة واحدة، ثم الرجاء في المركز الأخير بدون نقاط.
وفي المجموعة الثالثة، تلقى شباب بلوزاد الجزائري خسارة مفاجئة على ملعبه أمام مضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بهدفين لهدف.
سجل موهاو نكوتا ثنائية الضيوف في الدقيقتين 5، و27، فيما قلص الجنوب إفريقي خانييسا مايو الفارق لمصلحة شباب بلوزداد في الدقيقة 66.
وفي المجموعة الرابعة، حقق الترجي الرياضي التونسي فوزا سهلا على ضيفه دجوليبا المالي برباعية نظيفة، سجلها رائد بوشنيبة، وإلياس موكوانا، وأسامة بوقرة، وقصي معشة في الدقائق 4، و40، و76، و5+90.
بهذه النتيجة حقق الترجي أول ثلاث نقاط له في المجموعة الرابعة ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن بيراميدز المصري الذي حقق فوزا كبيرا على ساغرادا الأنجولي بنتيجة 5-1. (الاناضول)
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