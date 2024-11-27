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رياضة

للمرة الأولى في القرن الـ21.. حدث استثنائي في دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
27-11-2024 | 06:59
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شهدت منافسات اليوم الأول من الجولة الخامسة لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، حدثا استثنائيا للمرة الأولى خلال القرن الحالي، عقب نهاية المباريات.
 
وانتهت كافة مباريات اليوم الأول من الجولة الخامسة في مرحلة الدوري، بهز الشباك وتسجيل الأهداف، بداية مع فوز أتلتيكو مدريد الإسباني خارج ملعبه على حساب سبارتا براغ التشيكي بسداسية نظيفة.
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كما تغلب ميلان الإيطالي خارج أرضه أيضا على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 3-2، وتعادل مانشستر سيتي الإنكليزي 3-3 مع ضيفه فينورد الهولندي.

وفاز إنتر ميلان الإيطالي على لايبزيغ الألماني 1-0، وبنفس النتيجة تفوق بايرن ميونخ الألماني على باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما خرج برشلونة الإسباني من مواجهة ستاد بريست الفرنسي بثلاثية دون رد.

وانتصر باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني على ريد بول سالزبورغ النمساوي بخمسة دون مقابل، وأتالانتا الإيطالي فاز على يانغ بويز السويسري 6-1، وأخيرا تغلب أرسنال الإنجليزي 5-1 على سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

ووفقا لشبكة Opta العالمية المتخصصة بالأرقام والإحصائيات، تم تسجيل 40 هدفا في ليلة واحدة للمرة الأولى بتاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا خلال القرن الـ21.
 
وأفاد المصدر بأن هذا الرقم هو الأفضل على مستوى البطولة في أمسية واحدة، منذ 1 أكتوبر 1997 عندما سجل 44 هدفا في كافة المباريات آنذاك. (روسيا اليوم) 
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