في مواجهة ريال مدريد.. رقم تاريخي ينتظر صلاح

يبحث المصري محمد صلاح لمواصلة كتابة التاريخ مع فريقه ليفربول، وذلك عندما يستضيف الأخير نظيره ريال مدريد في قمة مباريات الجولة الخامسة في مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لموقع "thisisanfield"، فإن صلاح يحتاج لتسجيل هدف واحد أمام ريال مدريد ليصل لهدفه رقم 50 في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك المراحل التمهيدية.



الهدف المنتظر سيجعل صلاح يصل للهدف رقم 50 في مسيرته في دوري الأبطال ضمن قائمة تضم 10 لاعبين فقط وصلوا لهذا الرقم من قبل.



الأهداف الـ49 التي سجلها الدولي المصري، بينها 43 هدفا بقميص ليفربول، وخمسة مع بازل وهدف وحيد مع روما. (روسيا اليوم)