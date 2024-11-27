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رياضة
جائزة الفتى الذهبي 2024.. من حصد اللقب؟
Lebanon 24
27-11-2024
|
23:00
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حصد الدولي الإسباني ولاعب برشلونة لامين جمال جائزة الفتى الذهبي 2024 (Golden Boy Award) لأفضل لاعب شاب.
وتمنح جائزة الفتى الذهبي (Golden Boy Award) سنوياً لأفضل لاعب لم يتجاوز سن الـ21 عاماً بعد تصويت من قبل الصحفيين الرياضيين.
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ومنحت صحيفة توتو سبورت الإيطالية الجائزة لجمال، المتوّج بلقب كأس أوروبا مع المنتخب الإسباني 2024، ليخلف الإنجليزي جود بيلنغهام.
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