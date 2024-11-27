جائزة الفتى الذهبي 2024.. من حصد اللقب؟

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حصد الدولي الإسباني ولاعب برشلونة لامين جمال جائزة الفتى الذهبي 2024 (Golden Boy Award) لأفضل لاعب شاب.وتمنح جائزة الفتى الذهبي (Golden Boy Award) سنوياً لأفضل لاعب لم يتجاوز سن الـ21 عاماً بعد تصويت من قبل الصحفيين الرياضيين.ومنحت صحيفة توتو سبورت الإيطالية الجائزة لجمال، المتوّج بلقب كأس أوروبا مع المنتخب الإسباني 2024، ليخلف الإنجليزي جود بيلنغهام.