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رياضة

ليفربول هزم ريال مدريد

Lebanon 24
27-11-2024 | 18:00
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سجّل أليكسيس ماك أليستر وكودي غاكبو في الشوط الثاني، ليفوز ليفربول الإنجليزي على ضيفه ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 2-0، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وشهد اللقاء لقطتين بارزتين، هما إضاعة كل من الفرنسي كيليان مبابي ومحمد صلاح لركلتي جزاء على طرفي الملعب.
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وحقّق فريق المدرب أرنه سلوت الفوز الخامس تواليا ليتصدر مرحلة دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة وله 15 نقطة.
ويمتلك ريال مدريد ست نقاط تجعله في المركز 24 وهو آخر المراكز التي تتيح مقعدا في دور فاصل مؤهل لدور 16.

وكان ليفربول الأخطر في الشوط الأول وتصدّى الحارس تيبو كورتوا لأكثر من فرصة لصاحب الأرض عن طريق محمد صلاح وداروين نونيز، بينما عانى ريال مدريد في غياب مهاجمه فينيسيوس جونيور بسبب إصابة.
وتحلّى ليفربول بالفاعلية في الشوط الثاني وتمكن ماك أليستر من تسجيل الهدف الأول بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء بعد سلسلة من التمريرات في الدقيقة 52.

وبدا أن ريال مدريد سيتعادل بعدما تحصل البديل لوكاس فاسكيز على ركلة جزاء لكن مبابي واصل إحباط جماهير الفريق الإسباني بعدما تمكن الحارس كويمين كيلير من التصدي لها.

وأهدر صلاح ركلة جزاء تحصل عليها بعدما سدد بقوة في القائم الأيمن، قبل أن يتمكن البديل غاكبو من تسجيل هدف ضمان الفوز بضربة رأس في الدقيقة 76.
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