دمفريس مستمر مع الإنتر حتى 2028

Advertisement

أعلن نادي إنتر الإيطالي عن تمديد عقد مدافعه الدولي الهولندي دنزل دمفريس لمدة ثلاثة أعوام إضافية حتى عام 2028.ولم يذكر إنتر، بطل الدوري الموسم الماضي، الراتب الجديد لدمفريس، وقال ببساطة في بيان قصير إن عقده الجديد ينتهي في 30 حزيران 2028.وأفادت وسائل إعلام إيطالية أن دمفريس حصل على زيادة في راتبه وسيصبح أربعة ملايين يورو (4.2 مليون دولار) سنويًا.وانتقل دمفريس إلى صفوف إنتر عام 2021 قادماً من أيندهوفن. (بي إن سبورتس)