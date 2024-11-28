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رياضة

ماذا يحتاج ريال مدريد للتأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا؟

Lebanon 24
28-11-2024 | 01:52
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تجرع نادي ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية ، هزيمة قاسية أمام ليفربول بهدفين نظيفين ، مساء يوم الثلاثاء، على ملعب أنفليد، في إطار منافسات الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا  .
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ويذكر أن نادي ريال مدريد يملك في جعبته ست نقاط في المركز الرابع والعشرين بجدول ترتيب مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وقد جمع ريال مدريد هاته النقاط الست من خمس مباريات خاضها ، بعد فوزه بمباراتين وتعرض لثلاث هزائم ، كان قد فاز أمام كل من شتوتجارت وبوروسيا دورتموند الألمانيين، وخسر أمام كل من ليل الفرنسي وميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي.

وتتبقى للميرينغي ثلاث مباريات أمام كل من أتالانتا الإيطالي وريد بول سالزبورج النمساوي وستاد بريست الفرنسي.

حسابات الصعود لنادي ريال مدريد تبقى معقدة في النظام الجديد، وذلك من أجل خطف أحد المراكز الثمانية الأولى التي تؤهل الفريق مباشرة إلى دور الـ 16 دون خوض ملحق بنظام الذهاب والعودة.

أما الوصول إلى دور الـ 16 بشكل عام، فالفرص متاحة بشكل أكبر إذ إن أصحاب المراكز من 9-24 يملكون جميعًا الفرصة في الوصول وفقًا لنظام البطولة الجديد والذي شرحناه سلفًا.

وتطمح كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي الوصول للنقطة 15، والتي ستجعلهم بالمركز الثامن، والذي يتقاسمه كل من برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وأستون فيلا الإنكليزي آخر ترتيباتها برصيد تسع نقاط.

وإن أراد ريال مدريد عدم الدخول في الحسابات المعقدة ويأمن لنفسه أحد المقاعد ضمن الكبار الثمانية ، فعليه الفوز بمبارياته الثلاثة، حيث من المتوقع أن تكون لكل مباراة أهمية خاصة حال رغبة ريال مدريد في تفادي الملحق. (info sports)
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