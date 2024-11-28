كان برفقة زوجته وابنته.. من هو شبيه محمد صلاح؟ (صورة)

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خطف أحد المشجعين الأنظار خلال مباراة ليفربول وريال مدريد في ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، بسبب الشبه الكبير الذي يجمعه بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق "الريدز".ظهر "الشبيه" متفاعلاً بحماس مع أحداث اللقاء، خاصة عند ركلة الجزاء التي أضاعها صلاح في الدقيقة 70، مما أثار دهشة الجماهير. الملفت أن الشبيه كان جالساً بالقرب من زوجة صلاح وابنته، مما أضاف طابعاً فكاهياً للحضور.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بكثافة عبر كافة المنصات ليتساءلوا حول هوية شبيه صلاح، الذي ظهر في المدرجات.وتبين لاحقا أن الشخص الذي ظهر بالأمس هو نصر صلاح، شقيق النجم المصري، حيث كان آخر ظهور له مع شقيقه حينما حضر صلاح حفل زفافه الذي أقيم في نوفمبر 2020.ويبتعد شقيق صلاح عن دائرة الأضواء ومواقع التواصل الإجتماعي والمجال الكروي كحال عائلة النجم الكرة المصرية والإنكليزية. (روسيا اليوم)