دي ماريا يهدد عرش رونالدو في دوري أبطال أوروبا!

بات الأرجنتيني أنخيل دي ماريا نجم نادي بنفيكا البرتغالي، يشكل تهديدا حقيقيا لعرش كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي الحالي ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بفضل تألقه مع "النسور" في المسابقة هذا الموسم.

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وأسهم الدولي الأرجنتيني السابق الأربعاء 27 تشرين الثاني، في فوز ناديه بنفيكا بملعب موناكو الفرنسي بنتيجة (2-3) في الجولة الخامسة من أمجد المسابقات الأوروبية، ليعود بذلك الفريق البرتغالي بانتصار ثمين إلى الديار، ويعود اللاعب كذلك حاملا جائزة أفضل لاعب خلال اللقاء في حقائبه.



وبتقديمه تمريرتين حاسمتين في مباراة فريقه بنفيكا ضد موناكو، أصبح في رصيد دي ماريا 42 تمريرة في 112 مباراة لعبها ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا، ليحتل بذلك المركز الثالث في قائمة أفضل الممررين الحاسمين في تاريخ البطولة، وفقا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت".



ويحتل رونالدو صدارة هذه القائمة بمجموع 48 تمريرة حاسمة في 183 لقاء (المباريات في الأدوار التمهيدية والنهائية)، وبات دي ماريا على بعد 7 تمريرات حاسمة فقط من إسقاط عرش رونالدو وتحطيم رقمه القياسي لأفضل الممررين الحاسمين في تاريخ "الكأس ذات الأذنين"، ويملك المهاجم الأرجنتيني المخضرم المجال مفتوحا للقيام بذلك، كون أن مشوار فريقه بنفيكا مستمر في البطولة هذا الموسم. (winwin)