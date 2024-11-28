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رياضة

بعد سقوط ريال مدريد أمام ليفربول.. أنشيلوتي يوجه رسالة تحد

Lebanon 24
28-11-2024 | 10:15
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أكد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي أن فريقه سيبلغ الدور التالي لدوري أبطال أوروبا رغم خسارته المخيبة أمام ليفربول بهدفين دون رد، أمس الأربعاء، في الجولة الخامسة للبطولة القارية.
 
ويعاني ريال مدريد بشدة منذ بداية الموسم الجاري حيث تلقى ثلاث هزائم في أول خمس جولات بدوري الأبطال آخرها على يد ليفربول.

وتراجع الريال للمركز الـ24 في ترتيب مرحلة الدوري بدوري الأبطال وهو آخر المراكز التي تحمل صاحبها إلى ملحق التأهل إلى الدور الـ16.

ورغم ذلك، فقد شدد أنشيلوتي على أن فريقه سيحجز مقعده في الدور التالي.
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وأضاف المدرب الإيطالي في تصريحات أدلى بها عقب مباراة ليفربول: "سنتأهل إلى الدور التالي وسننافس كما في كل عام، وسوف ترون ذلك". (روسيا اليوم) 
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