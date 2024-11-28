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رياضة

بعد الأداء المخيب.. تساؤلات حول مستقبل مبابي مع ريال المدريد

Lebanon 24
28-11-2024 | 23:30
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في تحول مثير للجدل، يجد كيليان مبابي نفسه اليوم تحت المجهر النقدي لجماهير ريال مدريد، في مشهد يذكر بمسار إيدين هازارد السابق. رغم الانتظار الطويل والتطلعات الكبيرة، يبدو أن النجم الفرنسي يكافح للوفاء بالتوقعات التي رافقت قدومه للنادي الملكي.
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مصادر مقربة من النادي تشير إلى أن الأداء المتواضع لمبابي بدأ يثير قلقًا متزايدًا، خاصة بعد الاستثمار الضخم الذي قدمه ريال مدريد للتعاقد معه. في المقابل، برز فينيسيوس جونيور كنجم أساسي، متفوقًا على زميله الجديد وعارضًا مستوى متميزًا يتناقض مع أداء مبابي.

الأسئلة بدأت تتزايد حول قدرة مبابي على التكيف مع أسلوب لعب الفريق، وما إذا كان سيتمكن من تجاوز المقارنات القاسية مع هازارد، الذي لم يحقق الطموحات المرجوة منه خلال فترته في ريال مدريد.

يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن مبابي من قلب الموازين والرد على المنتقدين، أم سيكون مصيره مشابهًا لتجربة هازارد المخيبة؟ المستقبل وحده سيكشف عن مدى نجاح هذا المشروع الكروي الطموح. (info sports)
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