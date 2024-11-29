في الوقت الضائع.. روما نجا من خسارة محتّمة

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انتهت مباراة توتنهام وضيفه روما بالتعادل 2-2 اليوم الخميس في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ضمن مسابقة الدوري الأوروبي.وسجل كل من هيونغ مين سون (الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء) وبيرنان جونسون (34) هدفي الفريق الإنكليزي فيما دوّن إيفان نديكا (20) وماتس هوميلس (90+1) هدفي الفريق الإيطالي.ويملك توتنهام 10 نقاط فيما جمع روما 6 نقاط. (بي إن سبورتس)