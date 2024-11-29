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رياضة

بشق الأنفس.. اليونايتد أطاح بـ "بودو غليمت"

Lebanon 24
29-11-2024 | 00:30
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حقق مانشستر يونايتد فوزاً صعباً على حساب ضيفه بودو غليمت النرويجي 3-2 اليوم الخميس في الجولة الخامسة من مواجهات مرحلة الدوري ضمن مسابقة الدوري الأوروبي.

وسجل كل من أليخاندرو غارناتشو (1) وراسموس هويلوند (45 و50) أهداف مانشستر يونايتد فيما دوّن كل من هاكون إيفين (19) وفيليب زينكرناغيل (23) هدفي الضيوف. 
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وحصد مانشستر يونايتد بعد مرور 5 جولات 9 نقاط بينما ظفر بودو غليمت بـ7 نقاط. (بي إن سبورتس)
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