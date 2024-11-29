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رياضة

لقاء آلكمار وغلطة سراي ينتهي بورقة بيضاء

Lebanon 24
29-11-2024 | 01:00
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انتهت مباراة آلكمار الهولندي وضيفه غلطة سراي التركي بالتعادل الإيجابي 1-1 اليوم الخميس في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ضمن مسابقة الدوري الأوروبي.
وافتتح سفين مينانس التسجيل مبكراً لأصحاب الأرض (2) ثم أدرك فيكتور أوسيمين التعادل للضيوف في الدقيقة 43. 
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وفي باقي المواجهات، تعادل أندرلخت البلجيكي مع ضيفه بورتو البرتغالي 2-2 ولاتسيو الإيطالي مع لودوغوريتس رازغراد البلغاري سلباً فيما انتصر ليون الفرنسي على مضيفه كارباغ من أذربيجان 4-1 وفيكتوريا بلزن التشيكي على دينامو كييف الأوكراني 2-1. (بي إن سبورتس)
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