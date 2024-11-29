لقاء آلكمار وغلطة سراي ينتهي بورقة بيضاء

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انتهت مباراة آلكمار الهولندي وضيفه غلطة سراي التركي بالتعادل الإيجابي 1-1 اليوم الخميس في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ضمن مسابقة الدوري الأوروبي.وافتتح سفين مينانس التسجيل مبكراً لأصحاب الأرض (2) ثم أدرك فيكتور أوسيمين التعادل للضيوف في الدقيقة 43.وفي باقي المواجهات، تعادل أندرلخت البلجيكي مع ضيفه بورتو البرتغالي 2-2 ولاتسيو الإيطالي مع لودوغوريتس رازغراد البلغاري سلباً فيما انتصر ليون الفرنسي على مضيفه كارباغ من أذربيجان 4-1 وفيكتوريا بلزن التشيكي على دينامو كييف الأوكراني 2-1. (بي إن سبورتس)