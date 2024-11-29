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رياضة

"فيفا" تكشف قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لعام 2024

Lebanon 24
29-11-2024 | 02:00
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لعام 2024 ضمن جوائز "The Best". وضمت القائمة خمسة مدربين متميزين، ثلاثة منهم قادوا أندية، ومدربان للمنتخبات الوطنية، بعدما حققوا إنجازات استثنائية خلال العام.
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أبرز الأسماء على القائمة:

تشابي ألونسو (إسبانيا): قاد نادي باير ليفركوزن للتتويج بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه.
كارلو أنشيلوتي (إيطاليا): المدير الفني لريال مدريد، الذي نجح في تحقيق لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
بيب غوارديولا (إسبانيا): حقق إنجازًا كبيرًا مع مانشستر سيتي، ما يجعله أحد أبرز المرشحين.
ليونيل سكالوني (الأرجنتين): واصل نجاحاته مع منتخب الأرجنتين بعد التتويج بمونديال 2022.
لويس دي لا فوينتي (إسبانيا): مدرب منتخب إسبانيا الذي أظهر تطورًا كبيرًا مع الفريق الوطني.
سيتم الإعلان عن الفائز في حفل خاص يقيمه "فيفا"، حيث تستمر المنافسة بين الأسماء الكبيرة التي تركت بصمة واضحة في كرة القدم هذا العام. (روسيا اليوم)





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